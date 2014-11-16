Коммюнике G20: саммит "двадцатки" в 2016 году пройдет в Китае

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ / Саммит G20 в 2016 году пройдет в Китае. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита "Большой двадцатки", завершившегося 16 ноября в австралийском Брисбене.

"Мы благодарим Австралию за председательство в этом году, - указывается в документе. - Надеемся на совместную работу под председательством Турции в 2015 году и ожидаем прогресса в переговорах на нашей следующей встрече в Анталье 15-16 ноября 2015 года".

"Мы также ждем встречи в Китае в 2016 году", - отмечается в коммюнике. Город проведения саммита пока не называется, отмечает Report со ссылкой на ИТАР ТАСС.

Группа двадцати - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз.