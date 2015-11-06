«Коммерсантъ» сообщил об отсутствии информации о катастрофе на самописце А321

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ На бортовом речевом самописце лайнера Airbus А321, разбившегося на Синайском полуострове, не найдено сведений, относящихся к катастрофе. Об этом в четверг, 5 ноября, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию источники.

По данным издания, прибор прекратил работу немедленно после развития нештатной ситуации на борту. Это произошло в связи с отрывом хвостовой части фюзеляжа, где находился регистратор, предполагают собеседники газеты.

Расшифрованные записи показали, что первые 20 минут полета лайнера проходили штатно. Самолет, управляемый автопилотом, почти набрал необходимую высоту, чтобы встать на заданный эшелон. После этого произошло некое событие, и фиксация всех без исключения параметров мгновенно прервалась. Источник сравнил записи на самописце с кардиограммой, зафиксировавшей внезапную смерть человека от остановки сердца.

Эксперты издания полагают, что подобное могло произойти из-за «взрывной разгерметизации салона». При этом от фюзеляжа отделилась хвостовая часть. При отделении произошел разрыв всех кабелей, соединяющих «черный ящик» с информационными датчиками. Второй эксплуатационный регистратор, находившийся в кабине пилотов, не защищен спецкорпусом, поэтому был поврежден при падении на землю.

Газета считает этот факт косвенным свидетельством взрыва на борту. «Причины же происшедшего в такой ситуации могут установить только дополнительные исследования», — подчеркивает издание.

О расшифровке бортовых самописцев официально сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. Он отметил, что параметрический самописец был расшифрован уже 5 ноября, речевой самописец планируется расшифровать в ближайшее время. Полученные данные передавались в комиссию по расследованию.