О нас
Report Georgia
Аудио новости

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведет 44-ю сессию в Китае

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведет 44-ю сессию в Китае 44-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Фучжоу (Китай) с 16 по 31 июля в режиме онлайн.
Другие страны
18 июня 2021 г. 18:55

44-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Фучжоу (Китай) с 16 по 31 июля в режиме онлайн.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу парижская штаб-квартира Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Согласно ее данным, сессия "будет сочетать текущую работу и вопросы, оставшиеся нерешенными с прошлого года, когда такое ежегодное совещание было отложено из-за пандемии COVID-19". Расширенное заседание будет проходить под председательством Тянь Сюэцзюня, заместителя министра образования Китая и директора Национальной комиссии Китая по делам ЮНЕСКО.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле примет 16 июля участие в открытии сессии, в ходе которой комитет, в частности, изучит состояние сохранения 255 объектов, уже включенных в Список всемирного наследия. Из них 53 также фигурируют в Списке всемирного наследия, находящегося под угрозой.

С 24 июля в ходе сессии Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО приступит к рассмотрению новых кандидатур на включение в Список всемирного наследия, начав с заявок, которые не удалось рассмотреть в прошлом году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UNESCO World Heritage Committee to hold 44th session in China

Самое читаемое

Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
12 июня 2021 г. 11:39
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
13 июня 2021 г. 11:49
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
16 июня 2021 г. 00:30
Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан
Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан
13 июня 2021 г. 16:17
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2021 г. 18:19
Протоиерей Константин: Архиепископ Александр говорил о наличии толерантности в Азербайджане
Протоиерей Константин: Архиепископ Александр говорил о наличии толерантности в Азербайджане
12 июня 2021 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi