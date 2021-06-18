Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведет 44-ю сессию в Китае

44-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Фучжоу (Китай) с 16 по 31 июля в режиме онлайн.

44-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Фучжоу (Китай) с 16 по 31 июля в режиме онлайн.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу парижская штаб-квартира Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Согласно ее данным, сессия "будет сочетать текущую работу и вопросы, оставшиеся нерешенными с прошлого года, когда такое ежегодное совещание было отложено из-за пандемии COVID-19". Расширенное заседание будет проходить под председательством Тянь Сюэцзюня, заместителя министра образования Китая и директора Национальной комиссии Китая по делам ЮНЕСКО.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле примет 16 июля участие в открытии сессии, в ходе которой комитет, в частности, изучит состояние сохранения 255 объектов, уже включенных в Список всемирного наследия. Из них 53 также фигурируют в Списке всемирного наследия, находящегося под угрозой.

С 24 июля в ходе сессии Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО приступит к рассмотрению новых кандидатур на включение в Список всемирного наследия, начав с заявок, которые не удалось рассмотреть в прошлом году.