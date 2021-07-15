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Комитет ВОЗ заявил о вероятности появления более опасных штаммов COVID-19

Комитет ВОЗ заявил о вероятности появления более опасных штаммов COVID-19 Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил международное сообщество о весьма вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов коронавируса.
Другие страны
15 июля 2021 г. 16:50
Комитет ВОЗ заявил о вероятности появления более опасных штаммов COVID-19

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил международное сообщество о весьма вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, проинформировавший журналистов о рекомендациях комитета, который провел свое восьмое заседание 14-15 июля.

"Комитет предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных разновидностей COVID-19, вызывающих обеспокоенность, которые, вероятно, будет еще сложнее контролировать", - сказал он.

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Версия на английском языке WHO committee says more dangerous COVID-19 strains may appear

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