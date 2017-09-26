Комитет сената США утвердил Хантсмана на пост посла в России

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Комитет сената США по иностранным делам проголосовал за кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в России, кандидатура направлена на утверждение в сенат, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как следует из итогов голосования, члены комитета одобрили кандидатуру Хантсмана единогласно.

Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США. Власти России уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

Д.Хантсман ранее был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год Хантсман занимал пост заместителя помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах - губернатор штата Юта.