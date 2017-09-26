 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Комитет сената США утвердил Хантсмана на пост посла в России

    Члены комитета одобрили кандидатуру Хантсмана единогласно© AFP

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Комитет сената США по иностранным делам проголосовал за кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в России, кандидатура направлена на утверждение в сенат, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как следует из итогов голосования, члены комитета одобрили кандидатуру Хантсмана единогласно.

    Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США. Власти России уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

    Д.Хантсман ранее был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год Хантсман занимал пост заместителя помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах - губернатор штата Юта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi