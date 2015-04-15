Комитет Сената США одобрил поправки к закону об иранской ядерной программе

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Комитет Сената США по внешним связям единогласно одобрил законопроект, который дает Конгрессу решающий голос по вопросу иранской ядерной программы, сообщило агентство Associated Press.

"За" проголосовали все 19 членов комитета.

Демократы и республиканцы пришли к компромиссу в переговорах о будущем иранского атома. В Белом доме заявили, что президент Барак Обама скорее всего подпишет закон в его нынешнем виде. Ранее Обама собирался наложить на него вето, напоминает Report со ссылкой на Интерфакс.

По текущему законопроекту у Конгресса есть 30 дней, чтобы сделать вывод о соблюдении Ираном условий договоренностей о ядерной программе. Администрация президента должна регулярно информировать конгрессменов о выполнении Ираном договоренностей. В течение этого периода Обама не может отменить никаких санкций, которые Конгресс ввел в отношении Ирана.