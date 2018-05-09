 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Комитет сената обвинил Россию в кибератаке на инфраструктуру выборов в США

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Комитет сената США по разведке распространил во вторник шестистраничный рассекреченный отрывок из доклада, где обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в США в 2016 году, но не подтвердил какое-либо влияние этого "вмешательства".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к аналогичным результатам пришло ранее расследование комитета по разведке палаты представителей.

    "В 2016 году кибердеятели, связанные с российским правительством, провели беспрецедентную скоординированную киберкампанию против выборной инфраструктуры штатов", — говорится в докладе. Утверждается, что по меньшей мере 18 штатов стали целями кибератак, не исключено, что штатов было до 21.

    "По крайней мере в шести штатах связанные с Россией деятели пошли дальше сканирования и провели попытки умышленного доступа на связанные с голосованием веб-сайты", — говорится в докладе.

    При этом в комитете заявили, что "вмешательство" никак не повлияло на итоги выборов.

    "Комитет не видел никаких свидетельств в пользу того, чтобы были изменены голоса", — говорится в докладе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi