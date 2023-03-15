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Комитет парламента Литвы одобрил запрет на приобретение россиянами недвижимости в стране

Комитет парламента Литвы одобрил запрет на приобретение россиянами недвижимости в стране Россияне должны быть лишены права приобретения объектов недвижимости в Литве на свое имя или от имени учрежденных здесь юридических лиц.
Другие страны
15 марта 2023 г. 19:30

Россияне должны быть лишены права приобретения объектов недвижимости в Литве на свое имя или от имени учрежденных здесь юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этот план одобрил в среду парламентский комитет по национальной безопасности и обороне и включил в проект закона о национальных санкциях.

"Рост сделок по приобретению недвижимости россиянами или юридическими лицами, которые они учредили, со временем может обернуться рисками для национальной безопасности", - заявил журналистам председатель комитета Лауринас Касчюнас. По его данным, в 2022 году россияне приобрели в Литве 699 объектов недвижимости.

Парламентский комитет в проект закона о санкциях включил также статью о том, что информация о литовских предприятиях, работающих с партнерами в России и Белоруссии, должна быть публичной. В какой форме это должно делаться, комитет не уточнил. "Такая публичность должна заставить свернуть эти коммерческие связи, которые содействуют жизнеспособности режимов, что не согласуется с национальными интересами Литвы", - говорится в сопроводительном тексте комитета.

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