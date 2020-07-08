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Комитет Палаты представителей США обнародовал проект военного бюджета

Комитет Палаты представителей США обнародовал проект военного бюджета Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США обнародовал во вторник проект военного бюджета на 2021 финансовый год в размере 694,6 млрд. долларов США.
Другие страны
8 июля 2020 г. 05:25
Комитет Палаты представителей США обнародовал проект военного бюджета

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США обнародовал во вторник проект военного бюджета на 2021 финансовый год в размере 694,6 млрд. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это на 1,3 млрд. долларов США больше, чем в текущем финансовом году, и на 3,7 млрд. долларов США, чем запрашивала администрация страны.

Законопроект предусматривает ассигнование порядка 162,3 млрд. долларов США на личный состав Вооруженных сил США и увеличение на 3% размеров денежного довольствия. Он предполагает, что на действительной военной службе в США в будущем году будут находиться 1 351 500 человек (на 12 тыс. больше, чем в нынешнем). Резерв устанавливается на уровне 802 тыс. военнослужащих (на 1,2 тыс. больше, чем в текущем году).

На закупку оружия и военной техники в 2021 году конгрессмены предлагают выделить из казны 140,1 млрд. долларов США. Эти средства расписаны на приобретение, в частности, 91 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 (на 12 больше, чем запрашивала исполнительная ветвь власти США), девяти кораблей ВМС, включая первый атомный подводный ракетоносец нового класса Columbia - его только намечается начать строить в следующем году, две ударные субмарины, два ракетных эсминца.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки Пентагона в следующем году в нижней палате Конгресса хотят профинансировать в объеме 104,6 млрд. долларов США, уничтожение химических боеприпасов - в размере 889,5 млн. долларов США.

Законопроекту еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. Только затем он поступит на подпись президенту США республиканцу Дональду Трампу. Между тем, сложности с одобрением военного бюджета могут возникнуть и на заключительном этапе. Объясняется это тем, что многие члены Конгресса, прежде всего демократы, хотят включить в проект оборонного бюджета положение о переименовании нескольких военных баз, названных в честь генералов Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы). Трамп в конце июня предупредил, что воспользуется правом вето, если в проект действительно будет включена поправка, требующая переименовать эти базы.

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