    Комитет Европарламента проголосовал против лишения иммунитета депутатов по запросу Венгрии

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 14:24
    Юридический комитет Европейского парламента во вторник отклонил несколько запросов о снятии парламентской неприкосновенности с представителей венгерской оппозиции и члена парламента из Италии по запросу Будапешта.

    Как сообщает европейское бюро Report cо ссылкой на Европарламент, голосование касалось Петра Мадьяра, возглавляющего новую центристскую партию "Тиса", Клары Добрев из Демократической коалиции и представителя крайне левых из Италии Иларии Салис.

    Петр Мадьяр, прежде близкий соратник Виктора Орбана, в последние месяцы превратился в одного из главных соперников венгерского премьера. Его партия быстро набирает поддержку после того, как политик обнародовал записи, ставящие под сомнение работу высокопоставленных чиновников правительства.

    Обращения о лишении его иммунитета подавались несколько раз, в том числе и по обвинениям в клевете, но каждый раз отклонялись комитетом. Аналогичное решение приняли и в отношении Клары Добрев.

    Отдельное голосование состоялось по делу итальянского депутата от левых, обвиняемой в участии в нападении на ультраправых активистов в Будапеште в 2023 году. Комитет также выступил против снятия с нее неприкосновенности 13 голосами против 12 за. Но вопрос об иммунитете Салис теперь вынесут на пленарное заседание Европарламента в октябре.

    Депутатский мандат Салис получила, находясь за решеткой, после чего была освобождена. Теперь прокуратура Венгрии обратилась с запросом о снятии с нее иммунитета, а в случае отказа может пойти в суд ЕС. Депутаты допускают, что Венгрия может выиграть дело, так как она была осуждена, не будучи членом Европарламента.

    Европарламент депутаты иммунитет неприкосновенность Евросоюз Венгрия

