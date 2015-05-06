Комитет Европарламента одобрил резолюцию об ужесточении антироссийских санкций

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Если Россия не будет в полном объеме выполнять требования Минских соглашений о прекращении огня в Донбассе и не вернет Крым Украине, Евросоюз должен ужесточить санкции и рассмотреть возможность предоставления Украине оборонительных вооружений. Соответствующие положения содержатся в резолюции, которую одобрил комитет Европарламента по иностранным делам, сообщает пресс-служба ЕП.

Возвращение Крыма Украине депутаты назвали «жизненно важным для долгосрочного сотрудничества ЕС с Россией». Также, согласно тексту, страны Евросоюза должны активизировать свои оборонные возможности в свете военных приготовлений России на Черном море и в «незаконно аннексированном» Крыму.

Депутаты «решительно поддерживают» непризнание со стороны Евросоюза «аннексии» Россией Крыма и Севастополя, говорится в тексте документа.

Комитет напомнил, что отношения ЕС с Россией должны быть в целом направлены на «сотрудничество, а не конфронтацию» в долгосрочной перспективе, однако отметил, что это может произойти только после того, как Россия «полностью и безоговорочно» выполнит Минские соглашения о прекращении огня и вернет Крым Украине.

При этом, согласно тексту документа, НАТО должна дать своим восточным членам «сильную стратегическую уверенность».

Депутаты также выразили обеспокоенность тем, что «крымские татары подвергались гонениям с начала российской оккупации», и призвали Россию прекратить преследование их «исполнительного органа, меджлиса».

Европарламентарии увидели угрозу в перевооружении Россией крымской территории. По их мнению, таким образом создается еще одна «стартовая площадка», помимо Калининградской области. Тем самым, как отметил докладчик, депутат от Румынии Иоан Мирча Паску (Ioan Mircea Pascu), Россия «может угрожать Центральной Европе, Балканам, Южной Европе, а также Восточному Средиземноморью и даже Ближнему Востоку».

Кроме того, депутаты выразили обеспокоенность усилением давления со стороны России на восточную границу ЕС, в том числе на Румынию, Польшу и страны Балтии.

Они также отметили, что если Россия создаст наземный коридор, связывающий ее с Крымом вдоль западного берега Азовского моря через Мариуполь, а также попытается создать еще один коридор — из Крыма в Приднестровье, то это может оставить Украину полностью отрезанной от моря.

Депутаты подчеркнули, что ЕС должен сотрудничать с НАТО и США по обеспечению безопасности в этом регионе.

Введение санкций США, ЕС и рядом других государств против России было начато в марте 2014 года после присоединения Крыма к России. С тех пор санкции последовательно ужесточались и сейчас распространяются на физических и юридических лиц, а также на ряд секторов экономики, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.