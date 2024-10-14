Комитет ЕП одобрил кредит Киеву на €35 млрд за счет доходов от активов РФ

Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал за предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России.

Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал за предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из трансляции заседания.

"Предложение принято большинством голосов без изменений", - заявил председательствовавший на специальном заседании евродепутат из Германии Берд Лан.

После согласования профильным комитетом депутаты Европарламента должны еще формально обсудить и утвердить это предложение на пленарной сессии 22 октября.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.