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Комитет ЕП одобрил кредит Киеву на €35 млрд за счет доходов от активов РФ

Комитет ЕП одобрил кредит Киеву на €35 млрд за счет доходов от активов РФ Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал за предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России.
Другие страны
14 октября 2024 г. 18:35
Комитет ЕП одобрил кредит Киеву на €35 млрд за счет доходов от активов РФ

Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал за предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из трансляции заседания.

"Предложение принято большинством голосов без изменений", - заявил председательствовавший на специальном заседании евродепутат из Германии Берд Лан.

После согласования профильным комитетом депутаты Европарламента должны еще формально обсудить и утвердить это предложение на пленарной сессии 22 октября.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti Kiyevə 35 milyard avro kredit ayrılmasını təsdiqləyib

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