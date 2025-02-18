Комиссия Сейма Латвии поддержала запрет на турпоездки в РФ и Беларусь

Комиссия по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и окружающей среде латвийского Сейма (парламента) поддержала поправки к закону о туризме, запрещающие операторам страны организовывать туры в Россию и Беларусь.

Комиссия по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и окружающей среде латвийского Сейма (парламента) поддержала поправки к закону о туризме, запрещающие операторам страны организовывать туры в Россию и Беларусь.

Как сообщает Report , об этом сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.

Депутат инициировавшей внесение поправок партии "Новое единство" Янис Патмалниекс утверждает, что они нужны для снижения рисков возможных "нарушений прав человека" в отношении путешествующих в РФ и Беларусь латвийских граждан. Он также считает, что запрет на поездки сможет предотвратить вербовку латышей российскими и белорусскими спецслужбами.

Представитель Минэкономики Латвии также допустил дальнейшие ограничения для пассажирских перевозчиков страны, работающих на российском и белорусском направлениях.

Ранее министр обороны Андрис Спрудс и глава МВД Латвии Рихардс Козловскис призвали жителей страны воздержаться от поездок в Россию и Беларусь.