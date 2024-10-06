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Комиссия парламента Израиля одобрила запрет деятельности БАПОР в стране

Комиссия парламента Израиля одобрила запрет деятельности БАПОР в стране Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила проект закона о запрете деятельности в стране Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Другие страны
6 октября 2024 г. 19:11
Комиссия парламента Израиля одобрила запрет деятельности БАПОР в стране

Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила проект закона о запрете деятельности в стране Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, в соответствии с этим документом, всем израильским официальным лицам будет запрещено встречаться с сотрудниками БАПОР, выдавать им израильские визы или предоставлять экономические льготы. Кроме того, израильские власти планируют открыть уголовные дела в отношении сотрудников БАПОР, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Проект закона о запрете деятельности БАПОР в Израиле был разработан из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на Израиль, предпринятой вооруженными сторонниками радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года, отмечает The Jerusalem Post. Израильская сторона неоднократно утверждала, что многие сотрудники БАПОР одновременно участвуют в деятельности военного крыла ХАМАС.

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