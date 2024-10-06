Комиссия парламента Израиля одобрила запрет деятельности БАПОР в стране

Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила проект закона о запрете деятельности в стране Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила проект закона о запрете деятельности в стране Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report , об этом сообщила газета The Jerusalem Post .

По ее информации, в соответствии с этим документом, всем израильским официальным лицам будет запрещено встречаться с сотрудниками БАПОР, выдавать им израильские визы или предоставлять экономические льготы. Кроме того, израильские власти планируют открыть уголовные дела в отношении сотрудников БАПОР, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Проект закона о запрете деятельности БАПОР в Израиле был разработан из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на Израиль, предпринятой вооруженными сторонниками радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года, отмечает The Jerusalem Post. Израильская сторона неоднократно утверждала, что многие сотрудники БАПОР одновременно участвуют в деятельности военного крыла ХАМАС.