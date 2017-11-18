Комиссия ООН - ОЗХО по расследованию химатак в Сирии прекратила работу

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР), обвинивший Дамаск в неоднократном применении отравляющих веществ, формально прекратил работу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Срок полномочий следственной комиссии истек в полночь по нью-йоркскому времени (09:00 по Баку) после того, как Совет Безопасности не смог договориться о продлении ее мандата.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что СМР фактически прекращает свою работу.

"Некоторый персонал останется для решения административных вопросов, но мандат более недействителен", - подчеркнул он.

В пятницу Россия заблокировала предложенную Японией резолюцию о техническом продлении на 30 дней работы СМР, критикуемого Москвой за голословные обвинения в адрес Дамаска.