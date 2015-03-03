Комиссар в США защитил коллег, убивших бездомного

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Глава полицейского управления Лос-Анджелеса Чарли Бек поддержал своих подчиненных, который накануне застрелили бездомного чернокожего: по его словам, перед смертью мужчина пытался выхватить у стражей порядка табельное оружие, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Попавшая в интернет видеозапись противостояния набрала миллионы просмотров и вызвала резкую реакцию в социальных сетях, где пользователи обвиняли полицейских в избыточном применении силы.

По словам Бека, двое офицеров имели закрепленные на теле камеры.

Глава департамента призвал комментаторов не спешить с осуждением до конца расследования.

В прошлом году убийство полицейскими чернокожего подростка вызвало негодование части американского общества. Правозащитники отмечали, что чернокожие жители штата более других страдают от необоснованных задержаний полицейских.