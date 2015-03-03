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    Комиссар в США защитил коллег, убивших бездомного

    Видеозапись противостояния набрала миллионы просмотров и вызвала резкую реакцию в социальных сетях

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Глава полицейского управления Лос-Анджелеса Чарли Бек поддержал своих подчиненных, который накануне застрелили бездомного чернокожего: по его словам, перед смертью мужчина пытался выхватить у стражей порядка табельное оружие, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Попавшая в интернет видеозапись противостояния набрала миллионы просмотров и вызвала резкую реакцию в социальных сетях, где пользователи обвиняли полицейских в избыточном применении силы.

    По словам Бека, двое офицеров имели закрепленные на теле камеры.

    Глава департамента призвал комментаторов не спешить с осуждением до конца расследования.

    В прошлом году убийство полицейскими чернокожего подростка вызвало негодование части американского общества. Правозащитники отмечали, что чернокожие жители штата более других страдают от необоснованных задержаний полицейских.

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