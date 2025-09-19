Комиссар Кубилюс продолжает переговоры по созданию защиты ЕС от дронов

Работа над созданием "Стены дронов" для защиты границ Евросоюза продолжается, еврокомиссар Андрюс Кубилюс уже провел предварительный обмен мнениями с приграничными странами.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам сообщил на сегодняшнем брифинге официальный представитель ЕК Тома Ренье.

"Комиссар Кубилюс ранее вместе с президентом Урсулой фон дер Ляйен посетил прифронтовые страны-члены ЕС, где уже проявлен интерес к этой инициативе (создания "Стены дронов" - ред.). Теперь он продолжит взаимодействие с ними, чтобы обеспечить реализацию проекта",- сказал Ренье.

По его словам, недавние инциденты с дронами в Румынии и Польше в очередной раз подчеркнули необходимость для Евросоюза защищать себя.

Отвечая на вопрос об участии в этом процессе НАТО и Украины, Ренье пояснил, что оборонный инструмент SAFE (Security Action for Europe, Программа оборонных инвестиций ЕС) может способствовать созданию такой "Стены дронов", если страны-члены в своих национальных планах до 30 ноября сделают запросы по определенным компонентам, необходимым для этого.

Тома Ренье добавил, что Украина полностью ассоциирована с SAFE. "Такая дронная стена, безусловно, защитит Украину, ЕС и, по определению, также некоторые государства-члены НАТО", - сказал он.