    Комиссар Кубилюс продолжает переговоры по созданию защиты ЕС от дронов

    Комиссар Кубилюс продолжает переговоры по созданию защиты ЕС от дронов

    Работа над созданием "Стены дронов" для защиты границ Евросоюза продолжается, еврокомиссар Андрюс Кубилюс уже провел предварительный обмен мнениями с приграничными странами.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам сообщил на сегодняшнем брифинге официальный представитель ЕК Тома Ренье.

    "Комиссар Кубилюс ранее вместе с президентом Урсулой фон дер Ляйен посетил прифронтовые страны-члены ЕС, где уже проявлен интерес к этой инициативе (создания "Стены дронов" - ред.). Теперь он продолжит взаимодействие с ними, чтобы обеспечить реализацию проекта",- сказал Ренье.

    По его словам, недавние инциденты с дронами в Румынии и Польше в очередной раз подчеркнули необходимость для Евросоюза защищать себя.

    Отвечая на вопрос об участии в этом процессе НАТО и Украины, Ренье пояснил, что оборонный инструмент SAFE (Security Action for Europe, Программа оборонных инвестиций ЕС) может способствовать созданию такой "Стены дронов", если страны-члены в своих национальных планах до 30 ноября сделают запросы по определенным компонентам, необходимым для этого.

    Тома Ренье добавил, что Украина полностью ассоциирована с SAFE. "Такая дронная стена, безусловно, защитит Украину, ЕС и, по определению, также некоторые государства-члены НАТО", - сказал он.

