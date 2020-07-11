Комиссар ЕС: Вызванная пандемией рецессия грозит разорвать еврозону

Рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза

Рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони в интервью немецкой газете Die Welt.

"Рецессия становится глубже, чем ожидалось, и различия в экономическом развитии стран еврозоны становятся более существенными, чем предполагалось еще весной", - сказал еврокомиссар. "Сейчас подтверждается то, о чем мы всегда предупреждали: рецессия, вызванная пандемией, грозит разорвать еврозону на части", - сказал он.

Евросоюз столкнулся с проблемами в процессе согласования заявленного фонда восстановления экономики ЕС после пандемии объемом 750 млрд. евро, а также многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы в 1,85 трлн. евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространила заявление, в котором призвала страны сообщества "сделать все возможное, чтобы достичь соглашения по бюджету на саммите ЕС" 17-18 июля.