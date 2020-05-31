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Комендантский час продлен в Миннесоте

​Комендантский час продлен в Миннесоте

В штате Миннесота будет продлено действие режима комендантского часа на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Report,губернатор штата Тим Уолц написал об этом в Twitter.

Он отметил, что ограничительные меры будут действовать на территории штата в период с воскресенья на понедельник, 20.00 (04.00 по мск) по 06.00 (14.00 по мск).

Ранее комендантский час был введен в ряде городов в субботу, 30 мая, вечером из-за распространения протестных акций по городам страны.

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