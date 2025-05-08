Командование американских ВС: Ракетный пуск КНДР не угрожал США и их союзникам

Баллистические ракеты, запущенные в четверг КНДР, не представляли непосредственной угрозы для США и их союзников.

Баллистические ракеты, запущенные в четверг КНДР, не представляли непосредственной угрозы для США и их союзников.

Как передает Report, об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил.

"Мы осведомлены о нескольких пусках баллистических ракет КНДР и проводим тесные консультации с Республикой Корея и Японией, а также с другими союзниками и партнерами в регионе, - говорится в заявлении. - По нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы военнослужащим и территории США, а также нашим союзникам. Мы продолжаем следить за ситуацией".

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет, предположительно малой дальности, в сторону Японского моря. В предыдущий раз Пхеньян запустил несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря 10 марта, когда США и Республика Корея начали масштабные учения Freedom Shield.