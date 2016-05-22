​Командир "Талибан" подтвердил смерть лидера движения при авиаударе США

Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Высокопоставленный командир радикального движения "Талибан" мулла Абдул Рауф подтвердил ликвидацию лидера группировки муллы Ахтара Мансура в результате авиаудара США.

Как передает Report со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, по его словам, США нанесли удар "в районе границы между Афганистаном и Пакистаном" в ночь с пятницы на субботу.

Ранее сообщалось, что авиаудар, предположительно уничтоживший главаря талибов, был нанесен в субботу около 15.00 (14.00 по Баку) в Пакистане юго-западнее города Ахмад-Валь недалеко от афганской границы. В бомбардировке участвовали несколько американских беспилотников, их целью был автомобиль с предполагаемыми боевиками. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что лидер движения "Талибан", вероятно, был ликвидирован.

Однако пакистанский телеканал Samaa сообщил, что при авианалете были убиты водитель такси и его пассажир, а не мулла Мансур. Представитель талибов в разговоре с агентством Рейтер также опроверг информацию о гибели лидера движения.

Представитель Пентагона Питер Кук заявил, что результаты операции оцениваются, и дополнительные детали будут сообщены позднее.