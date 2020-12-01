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Командир КСИР убит при ударе БПЛА

Командир КСИР убит при ударе БПЛА Один из командиров отрядов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) убит в результате атаки беспилотника близ иракско-сирийской границы.
Другие страны
1 декабря 2020 г. 00:16
Командир КСИР убит при ударе БПЛА

Один из командиров отрядов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) убит в результате атаки беспилотника близ иракско-сирийской границы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По их информации, "авторитетный командир КСИР Муслим Шахдан был убит в результате налета беспилотника после того, как он перебрался на территорию Ирака через пограничный пункт Эль-Каим", расположенный в провинции Анбар.

Указывается, что целью атаки был автомобиль, в котором находился Шахдан. При бомбардировке погибли еще три человека, сопровождавших командира отрядов КСИР.

Атака на машину Шахдана, как свидетельствуют источники, была проведена поздним вечером в воскресенье. О том, какой стране или альянсу принадлежал беспилотник, информации не имеется.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İranın yüksək rütbəli zabiti İraqda öldürülüb  

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