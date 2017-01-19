Команда Трампа намерена существенно сократить расходы правительства

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Члены команды избранного президента Дональда Трампа планируют существенно сократить расходы правительства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По замыслу команды, изменения коснутся американских департаментов торговли, энергетики, транспорта, юстиции, а также госдепа. Различные программы, которыми занимаются эти ведомства, будут отменены или переданы другим органам. Кроме того планируется приватизация Корпорации общественного телерадиовещания и упразднение Национальных фондов поддержки искусств и гуманитарных наук.

Отмечается, что если членам команды Трампа удастся воплотить свой план в жизнь, расходы федерального бюджета сократятся на 10,5 триллионов долларов США за 10 лет.