Команда Харрис привлекла дублера Трампа для подготовки к дебатам

Команда кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис пригласила дублера ее соперника Дональда Трампа для подготовки к дебатам.

Команда кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис пригласила дублера ее соперника Дональда Трампа для подготовки к дебатам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, помощники Харрис построили площадку для проведения дебатов, имитирующую студию ABC, а также пригласили "опытного дублера Дональда Трампа", чтобы репетировать реакцию на оскорбительные комментарии, которые могут прозвучать в адрес Харрис. Как отмечает издание, вице-президент готовится на протяжении нескольких часов отвечать на вопросы.

Дебаты двух кандидатов в президенты проведет 10 сентября телекомпания ABC в городе Филадельфия (штат Пенсильвания), окончательные правила их проведения были утверждены 5 сентября. В частности, Трамп и Харрис с отключенным микрофоном будут обязаны ожидать завершения выступления оппонента, а время ответа будет ограничено двумя минутами. Вопросы смогут задавать только модераторы встречи, пользоваться заранее подготовленными конспектами запрещено.