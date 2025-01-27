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Колумбия направит президентский самолет для депортируемых из США соотечественников

Колумбия направит президентский самолет для депортируемых из США соотечественников Колумбия готовит президентский самолет для возвращения из США депортируемых соотечественников.
Другие страны
27 января 2025 г. 00:58
Колумбия направит президентский самолет для депортируемых из США соотечественников

Колумбия готовит президентский самолет для возвращения из США депортируемых соотечественников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении президентской администрации страны.

"Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро приготовило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые должны были прибыть в страну сегодня рано утром посредством депортационных рейсов, - говорится в документе, размещенном в соцсетях. - Эта мера принимается в рамках обязательств правительства гарантировать мигрантам достойные условия возвращения".

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