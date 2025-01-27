Колумбия направит президентский самолет для депортируемых из США соотечественников

Колумбия готовит президентский самолет для возвращения из США депортируемых соотечественников.
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"Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро приготовило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые должны были прибыть в страну сегодня рано утром посредством депортационных рейсов, - говорится в документе, размещенном в соцсетях. - Эта мера принимается в рамках обязательств правительства гарантировать мигрантам достойные условия возвращения".