​Колумбийские ВВС нанесли удар по позициям ФАРК

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Колумбии нанесли удар по позициям ультралевой повстанческой группировки ФАРК на северо-западе страны.

Как передает Report, по предварительным данным, в результате ракетного удара погибли по меньшей мере пять человек.

Накануне аналогичный удар был нанесен по позициям ФАРК на юге страны - тогда сообщалось о гибели 26 повстанцев.

В декабре прошлого года конфликтующие стороны объявили о режиме прекращения огня, однако в апреле перемирие было сорвано, после того как боевики ФАРК убили десятерых колумбийских военнослужащих.

Тем не менее, обе стороны настаивают на продолжении мирных переговоров.