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    ​Колумбийские ВВС нанесли удар по позициям ФАРК

    В результате погибли по меньшей мере пять человек

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Колумбии нанесли удар по позициям ультралевой повстанческой группировки ФАРК на северо-западе страны.

    Как передает Report, по предварительным данным, в результате ракетного удара погибли по меньшей мере пять человек.

    Накануне аналогичный удар был нанесен по позициям ФАРК на юге страны - тогда сообщалось о гибели 26 повстанцев.

    В декабре прошлого года конфликтующие стороны объявили о режиме прекращения огня, однако в апреле перемирие было сорвано, после того как боевики ФАРК убили десятерых колумбийских военнослужащих.

    Тем не менее, обе стороны настаивают на продолжении мирных переговоров.

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