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Коломина: НАТО откроет бюро на Ближнем Востоке через несколько месяцев

Коломина: НАТО откроет бюро на Ближнем Востоке через несколько месяцев НАТО намерена в течение нескольких месяцев открыть в Аммане офис для коммуникации со странами Ближнего Востока, который будет работать по модели посольства.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 17:28
Коломина: НАТО откроет бюро на Ближнем Востоке через несколько месяцев

НАТО намерена в течение нескольких месяцев открыть в Аммане офис для коммуникации со странами Ближнего Востока, который будет работать по модели посольства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью газете The National спецпредставитель альянса по Африке и Ближнему Востоку Хавьер Коломина.

"Это посольство поможет нам собирать политическую информацию, разговаривать с людьми и лучше понимать то, как меняется ситуация. Возможно, появится возможность обеспечить присутствие и в других странах, если таково будет желание некоторых южных партнеров", - заявил он.

По его словам, то, что альянс уделяет особое внимание происходящему на Ближнем Востоке, никак не скажется на поддержке Украины.

"Мы видим проявления нестабильности во многих местах. Наша организация - очень серьезная, и ее преимущества - оборона и политика безопасности. Мы должны применять их, чтобы разбираться с тем, что вызывает обеспокоенность", - добавил дипломат.

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