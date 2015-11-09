​Количество жертв пожара в клубе в Бухаресте увеличилось до 45

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв пожара, произошедшего в клубе Colectiv в Бухаресте увеличилось до 45.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, вечером 8 ноября в больнице скончался барабанщик выступавшей в клубе группы Богдан Энаке.

В МВД Румынии сообщили, что в ходе транспортировки Энаке в Швейцарию на борту самолета с целью лечения ожогов, у него началась кардиореспираторная недостаточность.

Вскоре после приземления развернувшегося самолета в Румынии музыкант скончался.