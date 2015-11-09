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    ​Количество жертв пожара в клубе в Бухаресте увеличилось до 45

    В больнице скончался барабанщик выступавшей в клубе

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв пожара, произошедшего в клубе Colectiv в Бухаресте увеличилось до 45.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, вечером 8 ноября в больнице скончался барабанщик выступавшей в клубе группы Богдан Энаке.

    В МВД Румынии сообщили, что в ходе транспортировки Энаке в Швейцарию на борту самолета с целью лечения ожогов, у него началась кардиореспираторная недостаточность.

    Вскоре после приземления развернувшегося самолета в Румынии музыкант скончался.

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