​Количество жертв конфликта на Донбассе превысило 5,6 тыс. человек

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Количество жертв конфликта на востоке Украины со времени его начала превысило 5600 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные ООН.

Согласно отчету организации, с середины апреля по 12 февраля на востоке страны погибли 5617 человек. Еще 13 тыс. 400 получили ранения. По информации ООН, за время конфликта из зоны боев были эвакуированы 8959 человек. В их число входят 2012 детей.

7 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с начала конфликта погибли 5638 мирных жителей. По его данным, число жертв среди военных составило 1432 человека.