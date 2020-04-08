Количество случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 103 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 103 тысячи, скончались в общей сложности 1 814 человек.

Как передает Report, об этом сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на свои подсчеты данных, поступивших от федеральных земель.

По подсчетам телеканала, по состоянию на 20:25 7 апреля, число всех случаев заражения составляет 103 036. От заболевания излечились 33,3 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.