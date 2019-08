Количество пожаров в Амазонии по сравнению с 2018 годом увеличилось на 85%

Бразильский дождевой лес горит уже 16 дней. Количество очагов возгорания в крупнейшем лесу планеты по сравнению с прошлым годом резко выросло.

Как передаёт Report со ссылкой на ВВС, Бразильский государственный космический центр INPE отчитался о рекордном росте количества очагов возгорания в бразильских дождевых лесах.

С начала этого года агентство зарегистрировало больше 70 тыс. очагов, а с четверга минувшей недели спутники заметили 9507 новых пожаров.

Это на 85% больше, чем в прошлом году, заявили в агентстве. Большинство очагов находится в районе бассейна Амазонки.

Во вторник небо в Сан-Паулу заволокло черным дымом. "День как будто превратился в ночь", - рассказывает Би-би-си житель города Жанвитор Диас. "Твиттер" запестрил фотографиями.

A beautiful picture of São Paulo Nightlife.



No. It isn’t.



This is São Paulo at 3pm!

Smoke from the Amazon fire blocked out the sun.



The planets lung has been burning for 3 weeks and I found out today.



Please raise awareness.#PrayforAmazonia #ARMYHelpThePlanet pic.twitter.com/07fnleosEw