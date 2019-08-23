Количество пожаров в Амазонии по сравнению с 2018 годом увеличилось на 85%

Бразильский дождевой лес горит уже 16 дней. Количество очагов возгорания в крупнейшем лесу планеты по сравнению с прошлым годом резко выросло.

Как передаёт Report со ссылкой на ВВС, Бразильский государственный космический центр INPE отчитался о рекордном росте количества очагов возгорания в бразильских дождевых лесах.

С начала этого года агентство зарегистрировало больше 70 тыс. очагов, а с четверга минувшей недели спутники заметили 9507 новых пожаров.

Это на 85% больше, чем в прошлом году, заявили в агентстве. Большинство очагов находится в районе бассейна Амазонки.

Во вторник небо в Сан-Паулу заволокло черным дымом. "День как будто превратился в ночь", - рассказывает Би-би-си житель города Жанвитор Диас. "Твиттер" запестрил фотографиями.

A beautiful picture of São Paulo Nightlife.



No. It isn’t.



This is São Paulo at 3pm!

Smoke from the Amazon fire blocked out the sun.



The planets lung has been burning for 3 weeks and I found out today.



Please raise awareness.#PrayforAmazonia #ARMYHelpThePlanet pic.twitter.com/07fnleosEw — M A Z (@ch1minssi) 20 августа 2019 г.

"Прекрасная фотография ночной жизни Сан-Паулу? Нет, это в три часа дня", - написал один из пользователей.

Собранная жителями в тот день дождевая вода была черной.

В Институте биологических наук Университета Сан-Паулу пришли к выводу, что вода почернела от золы и пепла в атмосфере. Сан-Паулу находится далеко от дождевых лесов - на другом конце страны. Тем не менее некоторые эксперты считают, что дым дошел до города, преодолев тысячи километров.

"Дым возник не от пожаров в регионе Сан-Паулу, а от очень плотных и масштабных возгораний, которые произошли несколько дней назад в штате Рондония и на территории Боливии", - заявила в интервью газете Globo представитель метеорологического центра Climatempo Жозелия Пегорим.

В INPE, впрочем, считают, что дым вряд ли мог преодолеть такое расстояние и не рассеяться. "Чтобы такое произошло, пожар должен быть крайне интенсивным. Чаще так бывает с дымом от вулканов", - говорит метеоролог агентства.

Так или иначе, пользователи "Твиттера" связали затмение и пепельный дождь с пожарами в лесах Амазонки. Соцсети разразились призывами потушить пожары. Хэштег #PrayforAmazonia (#МолисьЗаАмазонию) набирает популярность.

Миллионеров, знаменитостей и корпорации просят вмешаться, а СМИ упрекают в том, что они игнорируют постепенное исчезновение "легких планеты".

Лесные пожары на севере Бразилии длятся уже не первую неделю. 12 августа штата Амазонас объявил чрезвычайное положение из-за того, что пожары возникают все чаще.

В штате в этом году зафиксировали 1699 очагов возгорания, причем 80% из них - в июле.

По данным аффилированного с INPE проекта Queimadas, который наблюдает за очагами возгорания в реальном времени, сейчас около трети всех очагов на территории Бразилии находится в северной части - там, где лес.

При этом, по официальным записям INPE, нынешний август сложно назвать рекордным.

Пока в этом месяце зарегистрировано 35590 очагов возгорания, хотя цифра со всей вероятностью будет расти.

По сравнению с августом 2018 года (22774 очага) действительно можно отметить резкий рост, однако если взять усредненную цифру за все годы подсчета (46659), то нынешний август до нее не дотягивает.

Максимальное количество августовских пожаров за все годы подсчета пришлось на 2007 - тогда было отмечено 91085 очагов.

Некоторые экологи напрямую связывают рост числа пожаров с политикой недавно избранного президента Жаира Болсанару.

Президент Болсонару скептически относится к вопросам сохранения окружающей среды.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, в котором говорится, что за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%.

Однако президент публично поставил под вопрос содержащиеся в этом отчете выводы.

Болсонару несколько раз комментировал лесные пожары и обвинения в свой адрес.

"Раньше я был Капитаном Бензопилой. Теперь я Нерон, сжигающий лес Амазонки", - иронизировал он в ответ на вопрос о претензиях экологов. Это потому, пояснил он, что у фермеров начался сезон выжигания лесов.

В среду Болсонару вновь задали этот вопрос. На этот раз он был несколько более прямолинеен.

"Все указывает на то, что лес в Бразилии поджигают зарубежные неправительственные организации", - заявил Болсонару на пресс-конференции.

В ответ на вопрос о том, есть ли у него какие-то доказательства в пользу этой версии, он, как сообщает агентство Рейтер, сказал, что никакого записанного плана не существует, и что "такие дела делаются не так".

"Это возможно... Я это не подтверждаю это, эти криминальные действия НПО, пытающихся настроить против меня, против правительства Бразилии. Но это война, с которой мы сталкиваемся", - заявил он в среду в прямом эфире в "Фейсбуке".