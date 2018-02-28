Количество погибших в результате столкновения поездов в Египте возросло до 19 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли, 38 пострадали в среду в результате столкновения двух поездов в Египте, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Местные СМИ сообщают, что во время движения от пассажирского поездка отцепились два вагона, в них врезался шедший следом товарный состав.
Сейчас на месте происшествия работают около 30 машин скорой помощи.
Минздрав страны на данный момент подтверждает данные о 10 погибших и 15 пострадавших.
*** 16:04
Десять человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в районе провинции Бохейра в Египте, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
По сообщению министерство здравоохранения Египта, еще 15 человек пострадали.
Столкновение произошло на станции Абу-эль-Хави.
На месте работают спасатели.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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