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    Количество погибших в результате столкновения поездов в Египте возросло до 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    Товарный состав врезался в два вагона, отцепившихся от пассажирского поезда

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли, 38 пострадали в среду в результате столкновения двух поездов в Египте, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Местные СМИ сообщают, что во время движения от пассажирского поездка отцепились два вагона, в них врезался шедший следом товарный состав.

    Сейчас на месте происшествия работают около 30 машин скорой помощи.

    Минздрав страны на данный момент подтверждает данные о 10 погибших и 15 пострадавших.

    *** 16:04

    Десять человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в районе провинции Бохейра в Египте, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По сообщению министерство здравоохранения Египта, еще 15 человек пострадали.

    Столкновение произошло на станции Абу-эль-Хави.

    На месте работают спасатели.

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