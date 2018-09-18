Коалиция заявила о начале масштабного наступления на йеменский город Ходейда

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция заявила в понедельник о начале масштабного наступления на удерживаемый мятежниками- хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") портовый город Ходейда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил эмиратскому информационному агентству WAM командующий силами альянса на западном побережье страны бригадный генерал Али ат-Тунайджи.

"Коалиция совместно с объединенными силами йеменского сопротивления проводит масштабные наступательные операции с нескольких направлений против контролируемых хуситами позиций с целью освобождения Ходейды, - сказал он. - Заняты несколько стратегически важных районов, мятежники отрезаны от путей снабжения с Саной".

Как передает телеканал Sky News Arabia, поддержку с воздуха наземным войскам оказывает боевая авиация альянса. Звуки взрывов и перестрелок слышны в районе набережной на западе портового города.