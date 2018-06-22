 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Коалиция во главе с США разбомбила сирийскую деревню, есть погибшие

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Самолеты коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, восемь человек погибли, сообщает агентство САНА, передает Report.  В результате бомбардировки разрушены дома мирных граждан.

    Количество раненых пока неизвестно.

    Также сообщается о воздушном ударе по позициям правительственных сил в провинции Хомс, в 150 километрах к востоку от Пальмиры.

    В свою очередь, как рассказал РИА Новости источник в военных кругах, погиб один офицер армии САР.

    Бомбардировка началась после того, как сирийцы открыли огонь по трем американским машинам, двигавшимся в направлении Аль-Хальба.

    Столкновение на земле между правительственными силами и военными из США стало первым в своем роде, отметил собеседник агентства.

    Машины, по словам источника, направлялись из района Ат-Танф, где расположена американская база.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi