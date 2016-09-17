Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии: 62 убитых, 100 раненых

Баку. 17 Сентября. REPORT.AZ/ Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии у сирийского города Дейр-эз-Зор в одноименной провинции.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление командования ВС страны.

Удар был нанесен в субботу и "привел к гибели" сирийских военных, а также помог продвижению террористической группировки ИГИЛ.

Заявлений со стороны США по поводу инцидента пока не последовало.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в свою очередь сообщил, что четыре самолета коалиции — два F-16 и два А-10, нанесшие удары по сирийским войскам, вошли в воздушное пространство Сирии со стороны иракской границы. В результате атаки погибли 62 военнослужащих, около 100 были ранены.

Кроме того, он подчеркнул, что сразу после того, как самолеты коалиции нанесли удар по позициям сирийской армии, боевики ИГИЛ перешли в наступление. Конашенков добавил, что в районе аэродрома, куда сбрасывалась гуманитарная помощь местным жителям, идут ожесточенные бои.

Представитель Минобороны также заявил, что если этот удар был вызван ошибочными координатами цели, то это является прямым следствием нежелания американской стороны координировать свои действия с Россией против террористических группировок в Сирии.

Среди членов "антиигиловской" коалиции на вооружении которых стоят истребители F-16 — США, Турция, Иордания и ОАЭ. При этом штурмовики А-10 в операциях на сирийской территории используют только Соединенные Штаты.