Коалиция во главе с США нанесла удар по Сирии

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В сирийской провинции Дейр эз-Зор коалиция во главе с США нанесла удары по домам мирных жителей.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом информирует сирийский военный источник.
Отмечается, что удар был нанесён в селении Ас-Суса.
«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам ИГИЛ», — заявил источник.
В результате произошедшего есть погибшие и раненые.
Напомним, что террористы ИГИЛ взяли в плен в Сирии 700 человек, в том числе граждан западно-европейских и других государств.
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