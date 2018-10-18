Коалиция во главе с США нанесла удар по Сирии

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В сирийской провинции Дейр эз-Зор коалиция во главе с США нанесла удары по домам мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом информирует сирийский военный источник.

Отмечается, что удар был нанесён в селении Ас-Суса.

«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам ИГИЛ», — заявил источник.

В результате произошедшего есть погибшие и раненые.

Напомним, что террористы ИГИЛ взяли в плен в Сирии 700 человек, в том числе граждан западно-европейских и других государств.