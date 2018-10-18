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    Коалиция во главе с США нанесла удар по Сирии

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В сирийской провинции Дейр эз-Зор коалиция во главе с США нанесла удары по домам мирных жителей. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом информирует сирийский военный источник.

    Отмечается, что удар был нанесён в селении Ас-Суса.

    «Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам ИГИЛ», — заявил источник.

    В результате произошедшего есть погибшие и раненые.

    Напомним, что террористы ИГИЛ взяли в плен в Сирии 700 человек, в том числе граждан западно-европейских и других государств.

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