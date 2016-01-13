Коалиция во главе с США нанесла 24 авиаудара по ИГ в Сирии и Ираке

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США нанесла 24 удара по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

На территории Ирака 16 ударов было нанесено в районе городов Мосул, Эр-Рамади и Кисик. В результате были уничтожены четыре тактические единицы боевиков и четыре бункера.

В Сирии было нанесено восемь ударов в районе пяти городов, в результате чего были уничтожены боевые позиции, транспортные средства, а также экскаватор и генератор нефтяного насоса.