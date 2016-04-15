Коалиция США нанесла 36 ударов по ИГ в Сирии и Ираке

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла 36 авиаударов по "Исламскому государству" в Сирии и Ираке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В Сирии самолеты коалиции нанесли шесть ударов по целям боевиков, пять из них - близ города Мара, уничтожены пять тактических единиц террористов, боевые позиции и бульдозер.

В свою очередь в Ираке 30 ударов были нанесены около шести городов, 21 - вокруг мегаполиса Мосул, ликвидированы в том числе нефтяные объекты и суда.

Ранее президент США Барак Обама заявил, что боевики "Исламского государства" в Сирии и Ираке заняли оборонительную позицию в связи с усилиями международной антитеррористической коалиции.