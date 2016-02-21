Коалиция США нанесла 25 авиаударов по ИГ в Сирии и Ираке

Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами по борьбе с террористами «Исламского государства Ирака и Леванта» нанесла 25 авиаударов по целям в Сирии и Ираке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в Пентагоне сообщили, что ВВС коалиции за 19 февраля провели 16 атак на боевиков ИГИЛ в Ираке, в том числе четыре удара близ города Мосул.

Кроме того, девять ударов были проведены в Сирии, в том числе четыре около Эль-Хасаки.