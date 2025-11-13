Коалиция премьер-министра Ирака победила на выборах в парламент

"Коалиция строительства и развития", которую возглавляет действующий премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, получила наибольшее число голосов на выборах в Совет представителей (парламент) арабской республики.

Как передает Report, это следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией предварительных данных.

Альянс одержал победу в Багдаде, получив свыше 410 тыс. голосов, а также в провинциях Эн-Наджаф и Кербела на юге Ирака.

"Призываем всех ставить интересы страны на первое место и уважать волю избирателей", - заявил ас-Судани после публикации предварительных результатов. По его словам, которые приводит агентство INA, "целью следующего этапа является формирование нового правительства, способного реализовывать свои программы". Он также подтвердил, что его коалиция открыта к сотрудничеству "со всеми сторонами".

Согласно предварительным результатам, второе место по итогам голосования в Багдаде занял блок "Прогресс" во главе с бывшим спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси, заручившись поддержкой 284 109 избирателей, на третьем месте - коалиция "Государство закона", возглавляемая бывшим главой правительства Нури аль-Малики, с 228 244 голосами.

Напомним, что 9 ноября в Ираке прошло специальное голосование, в котором приняли участие сотрудники сил безопасности, а также перемещенные лица. 11 ноября состоялось всеобщее голосование. За 329 мандатов вели борьбу представители 31 альянса и 38 партий, а также независимые кандидаты. Всего было зарегистрировано 7 768 кандидатов, среди них 2 248 женщин.