Коалиция нанесла 5 авиаударов по позициям хуситов в Йемене - есть жертвы

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Самолеты коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в йеменской провинции Лахдж на юге страны, есть жертвы. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил агентству Sputnik источник в провинции.

"Самолеты коалиции нанесли пять авиаударов по местам группирования хуситов и их союзников в районе Рахт, есть жертвы, нам пока не удалось их сосчитать ", - сообщил источник.

Коалиция арабских стран объявила вечером во вторник о завершении военной операции "Буря решимости" в Йемене и начале в полночь новой операции под названием "Возрождение надежды". Ее задачей станет восстановление политического процесса, борьба с терроризмом и противодействие военной активности хуситов.



