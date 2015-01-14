​Коалиция нанесла 11 авиаударов по ИГИЛ

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Войска международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за минувшие сутки нанесли еще 11 ударов по позициям боевиков ИГИЛ на территории Ирака и Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает ББС, ссылаясь на сообщение Пентагона, сделанное во вторник, 13 января.

Согласно отчету американского военного ведомства, бомбардировки разрушили позиции террористов в ряде районов и уничтожили четыре вооруженных группы. Четыре удара были произведены в Сирии, еще семь — в Ираке.