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КНР в рамках учений запустил межконтинентальную баллистическую ракету

КНР в рамках учений запустил межконтинентальную баллистическую ракету Народно-освободительная армия Китая в рамках учений запустила межконтинентальную баллистическую ракету.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 08:02
КНР в рамках учений запустил межконтинентальную баллистическую ракету

Народно-освободительная армия Китая в рамках учений запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Ракета с макетной боевой частью попала в запланированную акваторию.

Штатный запуск был осуществлен в соответствии с программой ежегодных военных учений ракетных войск. Его цель - проверка вооружения и уровня подготовки войск. Китай заранее уведомил о запуске соответствующие страны региона, отметил телеканал.

Позднее в Минобороны КНР заявили, что запуск ракеты не направлен против других государств.

"Запуск соответствует международному праву и международной практике, он не направлен против какой-либо конкретной страны или объекта", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

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Версия на английском языке Chinese military launches long-range missile into Pacific Ocean

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