КНР в рамках учений запустил межконтинентальную баллистическую ракету

Народно-освободительная армия Китая в рамках учений запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

Народно-освободительная армия Китая в рамках учений запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Ракета с макетной боевой частью попала в запланированную акваторию.

Штатный запуск был осуществлен в соответствии с программой ежегодных военных учений ракетных войск. Его цель - проверка вооружения и уровня подготовки войск. Китай заранее уведомил о запуске соответствующие страны региона, отметил телеканал.

Позднее в Минобороны КНР заявили, что запуск ракеты не направлен против других государств.

"Запуск соответствует международному праву и международной практике, он не направлен против какой-либо конкретной страны или объекта", - говорится в заявлении на сайте ведомства.