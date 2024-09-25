КНР в рамках учений запустил межконтинентальную баллистическую ракету

Народно-освободительная армия Китая в рамках учений запустила межконтинентальную баллистическую ракету.
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Ракета с макетной боевой частью попала в запланированную акваторию.
Штатный запуск был осуществлен в соответствии с программой ежегодных военных учений ракетных войск. Его цель - проверка вооружения и уровня подготовки войск. Китай заранее уведомил о запуске соответствующие страны региона, отметил телеканал.
Позднее в Минобороны КНР заявили, что запуск ракеты не направлен против других государств.
"Запуск соответствует международному праву и международной практике, он не направлен против какой-либо конкретной страны или объекта", - говорится в заявлении на сайте ведомства.