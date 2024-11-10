КНР усилит патрулирование в ответ на закон Филиппин о морских зонах

Морская полиция КНР усилит патрулирование в Южно-Китайском море около рифа Хуанъянь (Скарборо) в ответ на принятие властями Филиппин закона о морских зонах.

Морская полиция КНР усилит патрулирование в Южно-Китайском море около рифа Хуанъянь (Скарборо) в ответ на принятие властями Филиппин закона о морских зонах.

Как передает Report, об этом сообщило Управление береговой охраны (УБО) Китая в WeChat.

"УБО продолжит усиливать патрулирование и правоохранительную деятельность в территориальных водах Хуанъянь и прилегающих акваториях", - подчеркивается в заявлении.

Уточняется, что Пекин будет обеспечивать порядок в соответствующих водах, защищать их экологию и биологические ресурсы, отстаивать свой суверенитет и морские интересы. Китайская сторона намерена действовать в соответствии с национальным законодательством, с учетом соответствующей конвенции ООН и других норм международного права, отметили в ведомстве.

Напомним, что власти Филиппин приняли два закона - о морских зонах и о морских коридорах. Первый из них обосновывает "исключительное право" Манилы на добычу энергоресурсов на расстоянии 370 км от побережья страны. Как считает правительство Китая, подобное решение серьезно нарушает Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море. В связи с этим МИД КНР вызвал филиппинского посла и сделал Маниле серьезное представление.