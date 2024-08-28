КНР призвала США прекратить давление на китайскую экономику

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал США прекратить давление на Китай в области экономики, науки и технологий.

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал США прекратить давление на Китай в области экономики, науки и технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"США следует прекратить подавлять Китай в области экономики, торговли, науки и технологий, а также прекратить наносить ущерб законным интересам Китая", - сказал он.

Ван И также подчеркнул, что "использование "избыточных мощностей" в качестве предлога для протекционизма навредит глобальному зеленому развитию и негативно повлияет на рост мировой экономики".