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КНР призвала США прекратить давление на китайскую экономику

КНР призвала США прекратить давление на китайскую экономику Министр иностранных дел КНР Ван И призвал США прекратить давление на Китай в области экономики, науки и технологий.
Другие страны
28 августа 2024 г. 16:28
КНР призвала США прекратить давление на китайскую экономику

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал США прекратить давление на Китай в области экономики, науки и технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"США следует прекратить подавлять Китай в области экономики, торговли, науки и технологий, а также прекратить наносить ущерб законным интересам Китая", - сказал он.

Ван И также подчеркнул, что "использование "избыточных мощностей" в качестве предлога для протекционизма навредит глобальному зеленому развитию и негативно повлияет на рост мировой экономики".

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