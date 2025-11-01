КНР предложил создать всемирную организацию сотрудничества в сфере ИИ
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 09:20
Китай предлагает международному сообществу создать глобальную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ).
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.
"Китай предлагает создать всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, чтобы предоставлять международному сообществу общественные блага в сфере ИИ", - сказал он.
По словам Си Цзиньпина, Китай готов работать с членами АТЭС над совместным повышением общественной грамотности в области ИИ и преодолением разрыва в цифровых и умных технологиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
