    КНР предложил создать всемирную организацию сотрудничества в сфере ИИ

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 09:20
    Китай предлагает международному сообществу создать глобальную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ).

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.

    "Китай предлагает создать всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, чтобы предоставлять международному сообществу общественные блага в сфере ИИ", - сказал он.

    По словам Си Цзиньпина, Китай готов работать с членами АТЭС над совместным повышением общественной грамотности в области ИИ и преодолением разрыва в цифровых и умных технологиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

