İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Çin süni intellekt sahəsində ümumdünya əməkdaşlıq təşkilatı yaratmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 09:49
    Çin süni intellekt sahəsində ümumdünya əməkdaşlıq təşkilatı yaratmağı təklif edib

    Çin beynəlxalq ictimaiyyətə süni intellekt sahəsində qlobal əməkdaşlıq təşkilatı yaratmağı təklif edir.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Çin Sədri Si Cinpin Kyoncu Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) sammitində bildirib.

    "Çin beynəlxalq ictimaiyyətə süni intellekt sahəsində ümumdünya əməkdaşlıq təşkilatı yaratmağı təklif edir", - o vurğulayıb.

    Si Cinpin deyib ki, Çin APEC-in üzvləri ilə birgə süni intellekt sahəsində ictimai savadlılığı artırmaq və Asiya-Sakit Okeanı regionunda rəqəmsal və ağıllı texnologiyalarda uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün işləməyə hazırdır.

    Çin Si Cinpin APEC süni intellekt
    КНР предложил создать всемирную организацию сотрудничества в сфере ИИ

    Son xəbərlər

    09:49

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    09:49

    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Komanda
    09:49

    Çin süni intellekt sahəsində ümumdünya əməkdaşlıq təşkilatı yaratmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    09:45
    Foto

    SOCAR ilə Qarabağ Universiteti arasında Əməkdaşlıq Müqaviləsi imzalanıb

    Elm və təhsil
    09:40

    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 15 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    09:36

    Azərbaycan Bolqarıstanla kənd təsərrüfatı məhsulların ixracda payının artırılmasını müzakirə edib

    ASK
    09:35

    Bölgələr arasında intensiv hərəkət səbəbindən yol patrul xidmətinin fəaliyyəti intensivləşdirilib

    Daxili siyasət
    09:33
    Foto

    Bakıda Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən minifutbol turniri yekunlaşıb

    Futbol
    09:10

    Premyer Liqanın X turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti