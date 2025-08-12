О нас

КНР отложила введение таможенного тарифа в отношении США

КНР отложила введение таможенного тарифа в отношении США Китай продлевает на 90 дней отсрочку таможенного тарифа в размере 24% на импорт американской продукции.
12 августа 2025 г. 05:48
КНР отложила введение таможенного тарифа в отношении США

Китай продлевает на 90 дней отсрочку таможенного тарифа в размере 24% на импорт американской продукции.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"С 12 августа 2025 года реализация 24% тарифа вновь будет отложена на 90 дней, при этом сохранит действие взимаемая на эти товары 10% пошлина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Китай также примет необходимые меры для приостановки или отмены нетарифных контрмер в отношении Соединенных Штатов в соответствии с достигнутыми в Женеве договоренностями.

Напомним, что 11 августа Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых пошлин на импорт из Китая.

Версия на азербайджанском языке Çin ABŞ-yə qarşı gömrük tariflərinin tətbiqini təxirə salıb

