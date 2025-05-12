КНР и США договорились создать механизм торгово-экономических консультаций

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент договорились создать механизм торгово-экономических консультаций по итогам переговоров в Швейцарии.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент договорились создать механизм торгово-экономических консультаций по итогам переговоров в Швейцарии.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Xinhua .

Китай и США в скором времени согласуют соответствующие детали и 12 мая опубликуют совместное заявление по итогам переговоров, проинформировало агентство. По словам Хэ Лифэна, переговоры, которые прошли 10-11 мая, "были откровенными, глубокими и конструктивными", стороны "достигли важного консенсуса и существенного прогресса".