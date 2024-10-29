Кнессет Израиля утвердил закон о запрете БАПОР

Кнессет Израиля утвердил закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории.

Кнессет Израиля утвердил закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории.

Как передает Report , об этом сообщил CNN.

В поддержку инициативы выступили 92 депутата, против – 10.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что администрация президента США Джо Байдена считает, что властям Израиля стоит отказаться от законопроекта о запрете деятельности БАПОР. По его словам, агентство играет важную роль в доставке гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа. Никакая другая организация не может заменить его в разгар военных действий, подчеркнул Миллер.

В начале октября комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила проект закона о запрете деятельности БАПОР в Израиле.